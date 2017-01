Regensburg (ots) - Solidarprinzip gilt für alle



von Jana Wolf, MZ



Das Vorsorgen fürs Alter wird immer komplizierter - und fängt früher an. Komplizierter wird es zum einen, weil es immer mehr Angebote zur privaten Vorsorge gibt und selbst Experten den Überblick verlieren. Bis man ein passendes Angebot findet, das auch bezahlbar ist, können einem graue Haare wachsen. Zum anderen fängt das Nachdenken über das Alter früher an - und der Druck auf die jüngere Generation wächst. Sie muss im Zweifel für ihre Eltern-Generation aufkommen, wenn bei Vater oder Mutter die Rente trotz Privatvorsorge nicht ausreicht. Und sie muss frühzeitig für sich selbst vorsorgen. Klar ist, dass Altersvorsorge auf dem Solidarprinzip beruht. Natürlich tragen die Jungen die Versorgung der Alten mit. Solidarprinzip bedeutet aber auch, dass alle beteiligt werden - Angestellte, Beamte, Topverdiener. Private Vorsorge allein ist keine Lösung. Es braucht auch eine verlässliche, gesetzliche Absicherung.



