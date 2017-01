Schon vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU will die britische Premierministerin mit Trump ins Geschäft kommen: Handelsbeschränkungen zwischen den beiden Ländern sollen abgebaut werden, kündigte May an.

Die britische Premierministerin Theresa May will noch vor dem Brexit Handelshemmnisse zwischen ihrem Land und den USA abbauen. Solange Großbritannien Mitglied der Europäischen Union sei, seien die Möglichkeiten, ein formelles Handelsabkommen mit den USA auszuhandeln, beschränkt, sagte May am Donnerstag auf dem Flug ...

