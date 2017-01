Regensburg (ots) - Alternative Fakten



von Christian Kucznierz, MZ



Werden die USA nun also die Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen? Der neue US-Präsident Donald Trump hat zumindest den Erlass dazu unterzeichnet. Das aber heißt noch nichts. Denn Trump hat vor allem versprochen, für sein Land gute Deals abzuschließen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, maximalen Druck auszuüben. Und genau das macht Trump. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mauer tatsächlich gebaut wird oder sich ein Weg findet, dass Mexiko dafür bezahlen wird: Trumps Wahrheiten gelten immer nur so lange, wie sie ihm in den Kram passen. Wäre es nicht so tragisch, so könnte man sich an Pippi Langstrumpfs Diktum erinnern: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die Frage ist, wie das der Welt gefällt.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de