Freiburg (ots) - Wieder geht es um deutsche Interessen: Stabilität in der Nachbarregion Nordafrika. Doch die Lage in Mali spitzt sich zu, islamistische Gruppen erstarken, der Friedensprozess stagniert. Erneut zeigt sich, dass es keine militärische Lösung gibt - und eine politische Lösung schwierig wird, weil sich die Regierung in Bamako auf internationale Unterstützung verlässt. http://mehr.bz/khs3461



