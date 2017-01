Das Jahr 2016 markiert ein Jahr wichtiger Meilensteine ??für Silatech, eine regionale soziale Organisation, die Arbeitsplätze schafft und wirtschaftliche Chancen für die arabische Jugend vergrößert. Seit ihrer Gründung hat die Organisation unermüdlich daran gearbeitet, sich als Marktführer im Bereich der sozialen und wirtschaftlichen Stärkung zu positionieren, um den alarmierenden Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in der arabischen Region zu bekämpfen.

Bis Ende 2016 gelang Silatech die Schaffung und Aufrechterhaltung von mehr als 300.000 Arbeitsplätzen für arabische Jugendliche durch ein Netzwerk von mehr als 150 Partnern. Silatechs wichtigste Leistungen umfassen strategische Partnerschaften, um durch ihre programmatischen Hauptsäulen bis 2020 in der gesamten arabischen Region mehr als eine Million Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten: Unternehmensentwicklung, Beschäftigung und Politik Forschung.

Die Highlights von 2016 umfassen Kooperationen, um Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region zu schaffen und zu erhalten. Im Sudan unterzeichnete Silatech eine Vereinbarung mit der Agricultural Bank of Sudan, um die islamische Mikrofinanz zur Unterstützung junger Unternehmer zu fördern und 23.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Außerdem ging es eine Partnerschaft mit der Social Development Bank ein, um 20.000 Arbeitsplätze für Absolventen zu schaffen, um ihre eigenen Unternehmen zu gründen. In Tunesien unterzeichnete Silatech eine Vereinbarung mit Enda Tamweel, um mehr als 580.000 Arbeitsplätze in ganz Tunesien zu schaffen, indem sie Unternehmern Unterstützung bieten, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen und auszubauen. Außerdem unterstützt sie das innovative Smart-Tunesia-Programm bei der Schaffung von 50.000 Arbeitsplätzen bis 2020. Aufbauend auf dem Erfolg des Pilotpartnerschaftsprogramms verlängerte Silatech seine Partnerschaft mit Attawfiq Microfinance in Marokko, was bis zu 140.000 Arbeitsplätze für marokkanische Jugendliche schaffte.

Silatech offerierte seine innovativen Partnerschaften in Syrien, wo es mit Qatar Red Crescent zusammengearbeitet hat, um vertriebenen Jugendlichen Ausbildung vor Ort zur Verfügung zu stellen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und 1.700 Arbeitsplätze zu schaffen. In Palästina schloss Silatech eine Partnerschaft mit der Talal Abu Ghazaleh Group, um das "Khadamati"-Portal zu starten, um Handwerkern in Palästina zu ermöglichen, für ihre Produkte und Dienstleistungen zu werben und sie mit Kunden und Märkten zu verbinden. Darüber hinaus unterzeichnete sie eine Absichtserklärung mit dem UNRWA, um Beschäftigungsmöglichkeiten für die Jugend in der Baubranche zu fördern. Die Organisation kündigte zusammen mit ihrem Gründungspartner Ta3mal Portal- Microsoft ihre Zusammenarbeit mit der Rwanga-Stiftung an, um die zweite Ausgabe von Ta3mal.com in Irak zu starten, ein regionales Online-Jobportal, das arabischen Jugendlichen und Arbeitssuchenden hilft, beim Übergang in die Arbeitswelt Unterstützung zu finden.

