Die niederländische Finanzaufsicht hat versehentlich Short-Positionen von großen Hedge Fonds öffentlich gemacht.

Die niederländische Finanzaufsicht AFM hat versehentlich eine Liste mit den laufenden Wetten verschiedener Hedgefonds auf Kursverluste bei Aktien ("Short-Positionen") veröffentlicht. Zu den Hedgefonds, deren Wetten bis ins Jahr 2012 aufgezeichnet sind, gehört auch das Büro des Großspekulanten George Soros, berichtet die Financial Times. Die europäischen Regeln sehen eigentlich vor, dass nur Short-Positionen, welche 0,5 Prozent oder mehr aller ausstehenden Aktien des Unternehmens abbilden, veröffentlichungspflichtig sind. Viele Hedgefonds versuchen deshalb, unter dieser Marke zu bleiben, um der Öffentlichkeit, den staatlichen Behörden sowie den Wettbewerbern Einblicke in ihre Geschäfte zu verwehren. "Die Regulierungsbehörde hat jedoch Details aller Short-Positionen in den Niederlanden seit Einführung der Regeln im Jahr 2012 ...

