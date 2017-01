Zwischen Januar 2016 und Dezember 2016 haben sich mehr als 270 weitere Erzeugerbetriebe von Obst, Gemüse und Kartoffeln für eine Teilnahme am QS-System entschieden. 76 Prozent des Zuwachses sind auf internationale Betriebe zurückzuführen (plus 201 Betriebe). Quelle: QS Mit 41 Prozent ist der Zuwachs bei den ausländischen Kartoffelerzeugern am größten. Allein...

Den vollständigen Artikel lesen ...