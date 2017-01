Zum ersten Mal in Europa stellt das Unternehmen DeltaTrak Inc. zur Fruit Logistica 2017 seine innovative FlashLink Bluetooth-Niedrigenergie-Temperatur- und Feuchtigkeits-Lösung für Lieferrouten vor. Lieferrouten-Lösung mit BLE. Foto DeltaTrak Inc. Diese drahtlose Überwachungslösung bietet Echtzeit-Sichtbarkeit von Temperatur, Feuchtigkeit und Standort während des...

Den vollständigen Artikel lesen ...