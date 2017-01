30 Lieferanten von Obst, Gemüse, Kartoffeln und Obstbäumen aus Belgien freuen sich vom 08. bis 10.02.2017 auf Ihren Besuch im VLAM-Gemeinschaftsstand auf der Fruit Logistica in Berlin. Gemeinsam mit den Verbänden und Auktionen präsentieren sie den Besuchern ein breites Spektrum an hochwertigen Qualitätserzeugnissen. Besuchen Sie Ihre belgischen Nachbarn in Halle 6.2,...

Den vollständigen Artikel lesen ...