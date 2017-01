Die britische Premierministerin May hat in den USA eine Abkehr vom Interventionismus verkündet. Allerdings versah sie ihre Position mit einigen wesentlichen Einschränkungen.

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich der neuen Politik von US-Präsident Donald Trump angeschlossen und die Zeit der britischen und amerikanischen Interventionen in andere Länder für beendet erklärt. In einer Rede vor republikanischen Kongressabgeordneten in Philadelphia vollzog May damit einen Bruch mit der Außenpolitik von Tony Blair. Dieser hatte 1999 in Chicago erklärt, dass der Westen in anderen Staaten intervenieren solle, um Diktaturen durch die Demokratie zu ersetzen. May ist offenkundig zu der Erkenntnis gelangt, dass im Hinblick auf Afghanistan, Libyen, den Irak und Syrien dieses Ziel nicht erreicht worden ist. May sagte, die Politik der Vergangenheit sei "gescheitert". Die USA und Großbritannien sollten "nicht länger in souveränen Staaten intervenieren, um sie nach unseren Ideen zu formen". Allerdings schränkte May ein, der Westen solle weiter dort intervenieren, wo er es für notwendig halte. Allerdings sollte dies nicht aus der ...

