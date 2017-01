FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über das anstehende Treffen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und dem US-Präsidenten Donald Trump:

"Einen Vorgeschmack darauf, in welche Richtung sich diese neue Welt bewegen wird, bietet die Neuordnung des britisch-amerikanischen Verhältnisses. Hier fallen zwei Interessenlagen zusammen, über deren Bedeutung hierzulande noch nicht viel nachgedacht wird: Die Abnabelung der Briten von der EU führt dazu, dass in Europa ein zweiter geopolitischer Pol entsteht, der Ziele verfolgen wird, die nicht automatisch mit denen in Brüssel, Berlin oder Paris in Einklang zu bringen sind. In Washington wiederum kehrt mit Trump eine alte, unter Obama weitgehend vergessene Sicht zurück, wonach die EU sich zu einem potenziellen Rivalen Amerikas entwickeln könnte. Deshalb verwundert es nicht, dass Trump und May es so eilig hatten, einander zu treffen. Sie eint (unter anderem) die Distanz zur EU."/yyzz/DP/tos

AXC0012 2017-01-27/05:35