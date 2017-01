FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Januar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/17 06:45 CH: UBS Jahreszahlen 08:00 GB: BT Group Q3-Zahlen 08:00 D: Statistisches Bundesamt zu Außenhandelspreisen 12/16 08:45 F: Verbrauchervertrauen 01/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 12/16 10:00 D: Thyssenkrupp Hauptversammlung, Bochum 10:00 EU: Geldmenge M3 12/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 01/17 12:00 S: Atlas Copco Jahreszahlen 12:30 D: Robert Bosch GmbH Jahreszahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive Q4-Zahlen 13:00 USA: AbbVie Q4-Zahlen 13:30 USA: General Dynamics Q4-Zahlen 14:30 USA: Chevron Q4-Zahlen 14:30 USA: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/16 14:30 USA: Privater Konsum Q4/16 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/17 (2. Umfrage) TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Slowakei EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Großbritannien EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Dänemark, Spanien EU: DBRS Ratingergebnis Deutschland D: SMA Solar Kapitalmarkttag USA: Air Products & Chemicals Q1-Zahlen USA: American Airlines Q4-Zahlen USA: Honeywell Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Allianz zur Vorstellung einer europäischen Studie zu Geld und Finanzbildung: "Wann wird der Groschen fallen?" Annamaria Lusardi und Brigitte Miksa, Leiterin Allianz International Pensions, stellen die Ergebnisse vor, Frankfurt EU: Treffen der EU-Finanzminister 10:00 D: Europäische Zentralbank (EZB) und Bundesbank veröffentlichen Falschgeldzahlen 2016 12:00 D: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem französischen Staatspräsidenten François Hollande + 13:00 h Pk 13:00 D: DER Touristik Pressekonferenz Die DER Touristik gibt einen Ausblick auf den Sommer 2017. Zu den Marken aus der Reisesparte der Rewe Group gehören ITS, Jahn Reisen sowie Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen. D: Warnstreik in der Geld- und Werttransportbranche D: Fortsetzung Internationale Grüne Woche (bis 29.01.), Berlin D: Wechsel auf der Regierungsbank der SPD - Krönungsmesse für Kanzlerkandidat Schulz 10:45 h Bundespräsident Joachim Gauck überreicht die Entlassungsurkunden an Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sowie die Ernennungsurkunde an Brigitte Zypries 12:30 h Amtsübergabe von Gabriel an Zypries 14:30 h Amtsübergabe von Steinmeier an Gabriel GB: Großbritanniens Premierministerin Theresa May besucht als erste Regierungschefin US-Präsident Donald Trump HINWEIS CHN/SK: Feiertag, Börse geschlossen

