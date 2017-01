Viele erfolgreiche Mittelständler sitzen auf dem Land. Warum ist das so? Eine Entdeckungsreise durch die deutsche Provinz.

Es ist sechs Uhr morgens an einem kalten Januarmorgen, als ich von Frankfurt zu einer Reise aufbreche. Einer Reise, die mich der wirtschaftlichen Gegenwart näher bringt, aber auch meiner persönlichen Vergangenheit.

Startpunkt ist Frankfurt. In Deutschlands Bankenhauptstadt lebe und arbeite ich seit 1993, ursprünglich stamme ich aus dem Nordwesten Irlands.

Im Ballungsraum Frankfurt leben heute 5,5 Millionen Menschen, der Kern des Rhein-Main-Gebiets hat seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts stetig an Bedeutung gewonnen. Hier sitzen Deutsche Bank und Europäische Zentralbank, hier liegt das wichtigste Luftdrehkreuz Europas.

Denken Ausländer an die deutsche Industrie, fallen sofort Namen wie Adidas, BMW, Bosch oder Siemens. Unternehmen, die in Arbeitgeberrankings weit vorn liegen, deren Vorstandschefs häufig in den Nachrichten zu sehen sind, deren Werbespots im Fernsehen laufen.

Dabei wird häufig vergessen, dass sich fernab der Metropolen Hunderte Weltmarktführer etabliert haben, global erfolgreich, regional verwurzelt.

Zu den bekannteren gehören die Landmaschinen von Claas, die Mikrofone von Sennheiser, die Werkzeugmaschinen von Trumpf oder die Schrauben von Würth. Doch darüber hinaus gibt es jene Weltmarktführer, die außerhalb eines überschaubaren Netzes von Kunden und Zulieferern völlig unbekannt sind.

Diese versteckten Weltmarkteroberer haben Europas größte Volkswirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten erst so richtig stark gemacht. Sie bekennen sich zur Provinz, haben aber erkannt, dass ihr Heimatmarkt zu klein ist. Viele haben früh auf internationalen Vertrieb gesetzt und erzielen heute mehr als die Hälfte der Einnahmen im Ausland. Gleichzeitig sichern sie die Qualität ihrer Produkte durch lokale Produktion.

Ich begebe mich auf die Spur dieser Hidden Champions; will herausfinden, wie sie den Spagat zwischen Tradition und Innovation, zwischen Provinzialität und Globalität meistern; und was der Rest der Welt aus diesem ganz besonderen Wirtschaftswunder lernen kann.

Zum Auftakt reise ich in ein Örtchen in der Eifel. Wer morgens von Frankfurt Richtung Prüm aufbricht, begegnet auf den Autobahnen A 66 und A 61 vielen Pendlern - allerdings auf der Gegenfahrbahn. Über den Rhein geht es in den Hunsrück, über die Mosel bis in die Eifel.

Kurz hinter Mainz wechselt das Thema im Radio von Donald Trumps Aufstieg zum mächtigsten Mann der USA hin zu einer heftigen Diskussion über die Hundesteuer. Ein Komiker macht sich lustig über den Erfolg von Geräten, die Puls, Kalorienverbrauch und Fettabbau messen. Draußen sind es minus fünf Grad.

Nach knapp drei Stunden steige ich in Prüm aus dem Wagen - und frage mich sofort, was einer der berühmtesten Unternehmer der Welt wohl dachte, als er vor wenigen Monaten hier zu Besuch war.

Tesla in der Eifel

US-Milliardär Elon Musk, Erfinder des Elektroautos Tesla, war gekommen, um den größten Arbeitgeber von Prüm zu kaufen: Grohmann Engineering, das inzwischen Tesla Grohmann Automation heißt. Der frühere Tesla-Zulieferer mit knapp 800 Mitarbeitern und Standorten in den USA und China soll Musk bei der Massenproduktion seines Model 3 helfen. 500 000 Autos will Tesla pro Jahr produzieren - ehrgeizig. Im November verkündete Musk höchstselbst den Grohmann-Mitarbeitern die Übernahme. Heute sind ein Tesla im Hof und ein Sternenbanner die einzigen Zeichen, dass auf dem schneebedeckten Eifelhügel international gehandelt wird.

Ich würde Grohmann gern viel fragen, leider spricht der Unternehmer nicht mit der Presse. Dafür aber Mathilde Weinandy, Bürgermeisterin von Prüm. Anfangs sei dessen Unternehmen noch "klein gewesen", sagt sie, "doch er hat alles gekauft und alles umgebaut". Das sei "wirklich eine Erfolgsgeschichte".

Weltmarktführer des 21. Jahrhunderts

Da ist Grohmann nicht allein. In der Nähe sitzt Getreidespezialist Goldsaat Agrartechnik, der Kühlgeräte und Warmlufttrockner verkauft. Andreas Stihl, eines der größten Magnesium-Druckgusswerke Europas. Oder Neuhäuser Präzisionswerkzeuge, entstanden vor 110 Jahren, beliefert heute Airbus, Boeing und Audi. Seit 1959 mit Produktionsstätte in der Eifel: "Anfangs waren wir allein hier", sagt Klaus-Dieter Neuhäuser, 58, seit 35 Jahren Geschäftsführer, "heute sind wir einer von vielen."

50 Kilometer südöstlich, in Wittlich an der Mosel, baut die Wirtgen Gruppe für über 120 Millionen Euro ein Werk für Asphaltmischanlagen. Mittelständler hätten geholfen, den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu überwinden, sagt Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Nur allzu bereitwillig stellten sie Landbewohner ein: "Das waren Leute, die gewohnt waren, zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, weil sie selbst landwirtschaftliche Betriebe hatten".

Der Unternehmensberater Hermann Simon untersucht seit gut 30 Jahren unbekannte Weltmarktführer. Ausweislich seiner letzten Zählung haben die USA 366, Japan 220, Frankreich 75 und Großbritannien 67.

Deutschland kommt auf mehr als 1300. "In fast allen europäischen Volkswirtschaften gehört der Mittelstand zum Kernbestand", sagt Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Förderbank KfW. "Die Besonderheit in Deutschland ist aber, dass Unternehmen in diesem Segment größer sind: 17 Prozent aller kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland haben mehr als zehn Beschäftigte. Der europäische Durchschnitt liegt bei sieben Prozent." Laut KfW hat die Zahl der Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen im vergangenen Jahr die 30-Millionen-Marke überschritten. ...

