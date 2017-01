Zürich - Der WWF hat mit Freiwilligen in Finnland Schneewälle geschaufelt. Darin ziehen sich bedrohte Robben zur Geburt zurück. Denn wegen der Klimaerwärmung blieben die natürlichen Schneeverwehungen aus. Kurzfristig hilft diese Massnahme der Robbenpopulation, langfristig tut es nur der Erhalt ihrer Lebensräume.

In den vergangenen Tagen haben sich Freiwillige zusammen mit dem WWF und dem finnischen Umweltministerium für das Überleben von bedrohten Süsswasserrobben eingesetzt. Sie haben auf dem Saimaa, einem See im Südosten Finnlands, für die Ringelrobben Schneehaufen gebaut. Die Robben brauchen den Schnee, um sich Höhlen für die Geburt ihrer Jungtiere zu bauen. In den letzten Jahren ...

