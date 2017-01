=== *** 06:45 CH/UBS AG, Jahresergebnis, Zürich *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,3% gg Vj *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 99 zuvor: 99 *** 09:45 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV, Bochum *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 Dezember PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Januar PROGNOSE: 103,4 zuvor: 103,5 *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 110,9 zuvor: 111,1 *** 10:45 DE/Bundespräsident Gauck, Entlassung von Außenminister Steinmeier und Wirtschaftsminister Gabriel aus ihren Ämtern und Ernennung von Gabriel zum Außenminister und Zypries zur Wirtschaftsministerin, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame Statements vor Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Hollande, Berlin *** 12:30 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen- Schillerhöhe *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: revidiert -4,5% gg Vm; vorläufig -4,6% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 1. Umfrage: 98,1 zuvor: 98,2 - US/Präsident Trump, Treffen mit Großbritanniens Premierministerin May, Washington - EU/Ratingüberprüfung für Kroatien (Fitch), Dänemark (Fitch), Spanien (Fitch), Türkei (Fitch), Slowakei (S&P), Finnland (Moody's), Großbritannien (Moody's) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Südkorea geschlossen, verkürzter Handel in Hongkong ===

