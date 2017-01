Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHULDENPLAN - EU und Notenbanker arbeiten bisher unbemerkt an neuen Finanzierungsinstrumenten für Euro-Staaten. Das Berliner Finanzministerium und die Bundesbank sind alarmiert. Sie fürchten eine Vergemeinschaftung von Schulden durch die Hintertür. Die EU-Kommission will in einem Weißbuch für eine Reform der Euro-Zone die Einführung sogenannter "European Safe Bonds" (ESB) vorschlagen. Das neue Finanzierungsinstrument soll Ansteckungsgefahren bei Banken- und Staatspleiten mindern. Vereinfacht dargestellt würde ein Teil der Staatsanleihen der Euro-Länder dann zu neuen Papieren gebündelt und an Investoren weitergereicht. Was zunächst arg technisch klingt, droht aus Sicht von Bundesbank und Bundesfinanzministerium ein Einstieg in eine europäische Schuldenhaftung zu werden. (Handelsblatt S. 3)

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) ordnet das Meldewesen für Banken neu. Seine Vorgaben will die Notenbank europaweit vereinheitlichen und zudem deutlich verfeinern. Vorbild für das geplante "European Reporting Framework" ist das in der Branche umstrittene Kreditregister Anacredit, dessen Testphase im Oktober beginnt. (Börsen-Zeitung S. 1/FAZ S. 17)

WOHNUNGSBAU - Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln und dafür das Baurecht vereinfachen. Auch der Lärmschutz soll aufgeweicht werden, um das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe zu erleichtern. Der Wirtschaft gehen die Pläne jedoch nicht weit genug. Vor allem beim Thema Lärm müsse nachgebessert werden. Die geplanten Höchstgrenzen seien immer noch zu streng und erschwerten so die Ansiedlung von Betrieben. (Welt S. 9)

FLÜCHTLINGE - Die bislang wenig erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt hat immer wieder zu Verstimmungen zwischen Politik und Wirtschaft geführt. Nun aber hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine Art Masterplan entwickelt, wie das Problem in den Griff zu bekommen wäre. Auf Grundlage einer Befragung seiner Industrie- und Handelskammern (IHK) hat der Verband elf Punkte identifiziert, an denen es bislang aus Sicht der Wirtschaft hakt - und was dagegen getan werden könnte. Ganz oben auf der Liste der Ärgernisse: lange Asylverfahren und Wartezeiten für Sprachkurse. (FAZ S. 19)

MÜLL - Im Streit um das neue Müllgesetz schlagen die deutsche Industrie und die Entsorgungswirtschaft Alarm. In einem Schreiben an die Wirtschaftsminister der Bundesländer warnen ihre Spitzenverbände BDI und BDE sowie die Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt vor Verzögerungen im Bundesrat, welche die Reform in der laufenden Legislaturperiode zu Fall bringen könnten. "Wer glaubt, jetzt durch ein 'Spielen auf Zeit' einen besseren Gesetzesentwurf erreichen zu können, läuft Gefahr, den allseits bemängelten Status quo auf Jahre hinaus zu zementieren", heißt es in dem Brief. (FAZ S. 23)

