Die Zukunftsfelder wachsen, das Bluten bei Windows ist gestoppt. Microsoft bewegt sich beständig in eine neue Welt, in der es dem alten Softwareriesen und den Analysten immer besser gefällt. Eine Analyse.

Die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2017 hätten kaum besser sein können. Microsoft übertraf auf der Umsatzseite mit 26,1 Milliarden Dollar und einem Plus von einem Prozent die Erwartungen der Analysten. Auch ohne die Neuerwerbung Linkedin, und damit auf vergleichbarem Niveau, bleibt mit 25,8 Milliarden Dollar ein Plus. Der Nettogewinn mit 6,6 Milliarden Dollar zog sogar um acht Prozent an.

Der Cloud-Service Azure ist zum gefährlichsten Gegner der Nummer eins, AWS von Amazon herangereift. Die Hardware-Sparte hält sich stabil auf hohem Niveau. Die nächste große Aufgabe ist angepackt: CEO Satya Nadella will sämtliche kommerziellen Geschäftsbereiche mit künstlicher Intelligenz ausrüsten, die dann allen Kunden zur Verfügung stehen soll.

Die Wall-Street-Analysten brauchten ein wenig Zeit, um ihre Checklisten abzuarbeiten, doch dann gaben sie Entwarnung: Nachbörslich gab die Aktie zunächst um bis zu zwei Prozent nach, stieg dann aber bis auf 0,8 Prozent über den Börsenschluss von 64,27 Dollar und lag damit weiter im Rekordbereich.

Herausragendes Cloud-Geschäft

Die Sparte, in der Windows beheimatet ist, zeigte im Quartal trotz Weihnachtsgeschäft die gewohnte Schwäche mit einem Umsatzverlust von fünf Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar. Doch die übliche Schelte für das "alte" Betriebssystem greift zu kurz.

Tatsächlich sind es die letzten Zuckungen des bereits abgeschriebenen Mobiltelefon-Geschäfts mit einem Umsatzminus von 81 Prozent, die ...

