The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US02376XAA72 AM.AIRL.14-1B PTT 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA US05963GAF54 BCO MACRO 07/17 BD02 BON USD N

CA 11SA XFRA XS0285176458 STENA AB 07/17 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0285303748 DUBAI HLDG COMM.O. 07/17 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0285449368 DEV.BK JAPAN 07/17 INTL BD02 BON USD N

CA N8ES XFRA XS0478137192 NED.WATERSCH. 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA HADF XFRA XS0482703286 HANIEL+CIE 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA 1BPA XFRA XS1017790178 BPE FINANCIACIO. 14/17MTN BD02 BON EUR N

CA PKL XFRA AT0000800800 PANKL RACING SYS EQ00 EQU EUR Y

CA MIT XFRA DE0008585498 MITSUMI ELECTR. DZ/1 O.N. EQ00 EQU EUR N