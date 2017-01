The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0347082783 ZUERCHER KT.BK 17-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0352765157 CRED.SUISSE GRP 17-UNDFLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB4TY3 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4V16 BAY.LDSBK.IS. 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4V24 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CNC0 DZ BANK CLN E.9198 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CND8 DZ BANK CLN E.9199 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CNE6 DZ BANK CLN E.9200 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2HT6 LB.HESS.-THR. E0416B/228 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2HU4 LB.HESS.-THR. 0416B/004 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2HV2 LB.HESS.-THR. IHS 17/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB88W2 NORDLB 4 PH.BD.16/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES00000128P8 SPANIEN 17-27 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1Z99A1 ESM 17/46 MTN BD01 BON EUR N

CA 4RFM XFRA FR0013234333 REP. FSE 17-39 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013235165 CADES 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US459200JN26 INTL BUS. MACH. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JP73 INTL BUS. MACH. 17/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JQ56 INTL BUS. MACH. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JR30 INTL BUS. MACH. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US46849MAP41 JACKSON NATL LIFE 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US46849MAQ24 JACKSON NATL LIFE 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US748149AM34 QUEBEC PROV. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US878237AG14 TECH DATA 2022 BD02 BON USD N