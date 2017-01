The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000186465 IMMO-BANK 05-18 CV 5 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU000XCLWAF4 AUSTRALIA 2035 CI BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0932372080 BNP PAR.F.07/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CA135087B600 CDA 2017 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A1GKLT9 RAIF.LABA NO 11/17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ30V97 COBA FLOORED ANL. 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AHG7 DEKABANK DGZ IHS.6297 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JQ89 DZ BANK IS. A181 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ8PM62 DZ BANK IS.4297VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000020508 NORD.BK(F.BR.)11/17FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B465 DEKA IHS SERIE 7298 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3FK7 LB.HESS.-THR. E0511B/117 BD01 BON EUR N

CA 92BB XFRA ES0443307014 KUTXABANK 13-17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010850701 ALSTOM S.A. 10/17 BD01 BON EUR N

CA CMCR XFRA US46625HJV33 JPMORGAN CHASE 14/17 BD01 BON USD N

CA LRBH XFRA US515110AV64 LANDWIRT.R.BK DL07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US65562QAF28 NORDIC INV.BK 07/17MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US693476BB86 PNC FDG 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US984121BQ57 XEROX CORP. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA USG24419AA47 RAIZEN EN.FIN. 07/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0284930889 ALPHA BANK 07/17 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0735899089 COCA-C. AMATIL 12/17 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0740224307 GENERAL ELECT. 12/17 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA DE000NLB66T4 NORDLB 2 PHASEN-BD. 08/12 BD02 BON EUR N