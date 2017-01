FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.046 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.528 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR

H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR