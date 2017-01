FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

35I XFRA CA46111Q1019 INTERTAIN GROUP LTD

XFRA CA6651672017 NORTHERN FREEGOLD RES

CFQ8 XFRA BE0167682666 KBC EQ.FD-GWTH BY INN.CAP

ARB1 XFRA CA0437832086 ASHBURTON VENTURES INC.

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD

4FJ2 XFRA US75601N3026 REAL GOODS SOL.A DL-,0001

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A