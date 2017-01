Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels (pta005/27.01.2017/07:00) - * Umsatz: Eur 1.343,0 Mio. / + 10% zum Vorjahr

* EBIT: Eur 122,3 Mio. / + 8% zum Vorjahr

* Mitarbeiteraufbau: + 516 Mitarbeiter

* Rekordinvestitionen: Eur 144 Mio.



Erfolgreiches Debüt an der Schweizer Börse SIX in Zürich

Mit der im November 2016 erfolgten Primärnotierung an der SIX Swiss Exchange kam

die KTM Industries AG als zweites österreichisches Unternehmen an den Züricher

Börsenplatz. Die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange wird damit zu einer

Hauptbörse für die KTM Industries-Aktien, welche auch weiterhin an der Wiener

Börse handelbar sind.



Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2016

Die KTM Industries-Gruppe erzielte gemäß vorläufigem Ergebnis im

Geschäftsjahr 2016 einen Rekordumsatz von Eur 1.343,0 Mio. (+10%) nach Eur

1.223,6 Mio. im Vorjahr. Das vorläufige EBIT steigerte sich auf Eur 122,3 Mio.

(+8%) nach Eur 112,9 Mio. im Vorjahr. Das vorläufige Ergebnis nach Steuern

erhöhte sich von Eur 65,0 Mio. auf Eur 83,8 Mio. (+29%).



Alle operativen Bereiche konnten im abgeschlossenen Geschäftsjahr sowohl Umsatz

als auch Ergebnis deutlich steigern.



Die KTM AG ist mit 203.340 verkauften Motorrädern mit den Marken KTM und

Husqvarna stückzahlenmäßig erneut die Nummer 1 in Europa vor BMW und

Triumph und die am schnellsten wachsende Motorradmarke weltweit. Nachhaltig

liegt die Exportquote bei über 95 %, wobei mehr als 50 % außerhalb Europas

abgesetzt werden.



Die Pankl Racing Systems AG konnte, vor allem aufgrund eines sehr starken

vierten Quartals das Geschäftsjahr 2016 mit Rekordergebnissen abschließen,

wobei insbesondere das neue Formel 1 Reglement einen weiteren Schub brachte.

Besonders erfreulich war, dass in vielen Bereichen spürbare

Produktivitätsverbesserungen erreicht wurden und diese in Verbindung mit der

gestiegenen Nachfrage zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen geführt

haben.



Die WP AG hat im Jahr 2016 auf dem Standort in Munderfing eine neu aufgestellte

moderne Auspufffertigung eingerichtet und damit das langfristige

Modernisierungsprojekt abgeschlossen. Durch die 2016 realisierte engere

Anbindung an die KTM AG wird das weitere Wachstum der Fahrzeug-Gruppe

abgesichert.



Mitarbeiteraufbau: + 516 Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2016 konnten durch das Wachstum der Gruppe weitere 516

Mitarbeiter eingestellt werden, davon 428 in Österreich. Zum 31.12.2016

beschäftigte die Gruppe 5.069 Mitarbeiter, davon 3.916 in Österreich. Rund

15% der gesamten Mitarbeiter in der Gruppe sind in Forschung und Entwicklung

tätig.



Rekordinvestitionen an den österreichischen Betriebsstandorten

Im vergangenen Jahr wurden für den weiteren Wachstumskurs Eur 144 Mio. in

Modellentwicklung, Betriebsanlagen und Infrastruktur investiert. Hervorzuheben

ist die Auspufffertigung und das Motorsportzentrum in Munderfing, die

Erweiterung der Produktionskapazitäten im KTM-Hauptwerk in Mattighofen sowie das

neue High Performance Antriebswerk bei der Pankl in Kapfenberg.



Weitere Anteilserwerbe bei der Pankl Racing Systems AG

Das abgelaufene Geschäftsjahr war zudem geprägt von weiteren Anteilserwerben an

der Pankl Racing Systems AG, welche damit ihre strategische Positionierung

innerhalb der KTM Industries-Gruppe nachhaltig stärkt. Die KTM Industries AG

erhöhte ihren Anteil an der Pankl Racing Systems AG von bisher 55,9% auf 94,5%.



Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2017

Die KTM Industries-Gruppe setzt im Geschäftsjahr 2017 weithin auf organisches

Wachstum in ihren Kernbereichen. Das Management geht in seiner Einschätzung für

das Geschäftsjahr 2017 weiterhin von einer positiven Geschäftsentwicklung aus.

Das Investitionsvolumen wird im Geschäftsjahr 2017 weiter steigen, wobei die

Schwerpunkte auf neue Fahrzeugmodelle sowie Infrastruktur- und

Erweiterungsinvestitionen im Bereich der Entwicklung liegen.



Über die KTM Industries - Gruppe

Die KTM Industries-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem

strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven

high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna

Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den

Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe besteht ein hoher Grad an

technologischer Vernetzung, welcher in Europa in dieser Form einzigartig ist.

Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die

Wettbewerbsfähigkeit in unseren relevanten Märkten. All diese Faktoren sind die

Grundlage für den hohen Innovationsgrad der KTM Industries-Gruppe und sichern

den organischen Wachstumskurs nachhaltig ab.



Vorläufige Kennzahlen 2016 der KTM Industries Gruppe (konsolidiert)



Ertragskennzahlen 2015 2016 Vdg. in %

Umsatz mEur 1.223,6 1.343,0 10%

EBITDA mEur 178,4 198,4 11%

EBIT mEur 112,9 122,3 8%

Ergebnis nach Steuern mEur 65,0 83,8 29%

Ergebnis nach Minderheiten mEur 30,0 46,6 55%

EBITDA-Marge in % 14,6% 14,8%

EBIT-Marge in % 9,2% 9,1%

Bilanzkennzahlen 31.12.2015 31.12.2016 Vdg. in %

Bilanzsumme mEur 1.177,6 1.387,4 18%

Eigenkapital mEur 386,6 449,8 16%

Eigenkapitalquote in % 32,8% 32,4%

Nettoverschuldung mEur 387,4 364,7 -6%

Gearing in% 100,2% 81,1%

Investitionen mEur 133,0 144,0 8%

Mitarbeiter 4.553 5.069 11%

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 7242 - 69402

Email: info@ktm-industries.com

Website: www.ktm-industries.com

ISIN: AT0000820659

Wertpapierkürzel: KTMI

Reuters: KTMI:VI

Bloomberg: KTMI:AV



