Seit Anfang Dezember kämpfte sich das Papier von Leoni an eine markante Widerstandszone heran, wurde im gestrigen Handel allerdings von Verkäufern zurechtgewiesen. Möglicherweise startet nun ein mehrwöchiger Pullback und kann auf kurzfristiger Basis für Short-Positionen herangezogen werden.

Nach den massiven Kursverlusten im Oktober 2015 setzte Leoni zunächst in den Bereich von 32,00 Euro zurück, rutschte in der ersten Jahreshälfte 2016 sogar auf ein Kursniveau von glatt 23,00 Euro weiter ab. Erst in diesem Bereich gelang es jedoch einen Doppelboden zu etablieren und im August ein erstes Zwischenhoch bei 35,92 Euro zu markieren. Nach einer mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung stieg die Leoni-Aktie anschließend in einem engen Trendkanal an die markante Hürde von 38,99 Euro an und versuchte zur Mitte dieser Woche einen Ausbruch darüber ...

