27.01.2017 Zugemailt von / gefunden bei: KTM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) KTM Industries AG: KTM Industries AG erzielt sechstes Rekordergebnis in Folge! All time high in Umsatz und Gewinn in 2016 Wels (pta/27.01.2017/07:00) * Umsatz: Eur 1.343,0 Mio. / + 10% zum Vorjahr * EBIT: Eur 122,3 Mio. / + 8% zum Vorjahr * Mitarbeiteraufbau: + 516 Mitarbeiter * Rekordinvestitionen: Eur 144 Mio. Erfolgreiches Debüt an der Schweizer Börse SIX in Zürich Mit der im November 2016 erfolgten Primärnotierung an der SIX Swiss Exchange kam die KTM Industries AG als zweites...

Den vollständigen Artikel lesen ...