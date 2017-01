Im Rahmen des World Future Energy Summit 2017 in Abu Dhabi wurde am 18.01.2017 die DAS Energy GmbH (Wiener Neustadt, Österreich) mit dem Award für "Most Innovative Technology on Display at Solar Expo 2017" ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury war von der Flexibilität, dem geringen Gewicht und der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten der Photovoltaik-Module des das österreichischem Unternehmens begeistert.

