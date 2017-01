Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Laut Bundesbankpräsident Jens Weidmann wird sich die Inflationsrate dem Zielwert der EZB allmählich annähern. Wenn diese Preisentwicklung nachhaltig sei, werde "damit die Voraussetzung für den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik geschaffen". In der Zwischenzeit gelte es, die Geldpolitik nicht zu überfordern. Etwa indem die Erwartung geschürt werde, die Geldpolitik könne die Wachstumsprobleme im Euroraum lösen oder indem gefordert werde, sie solle aus Rücksicht auf die Staatsfinanzen oder die Finanzmärkte länger als nötig expansiv ausgerichtet bleiben. "Die Notenbanken dürfen nicht zum Gefangenen der Märkte oder der Finanzpolitik werden", sagte Weidmann. "Einige der geldpolitischen Maßnahmen, insbesondere die Staatsanleihekäufe, bergen aber genau diese Gefahr. Sie verwischen die Grenze zwischen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik und führen zu Finanzstabilitätsrisiken."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q

12:30 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Sinnerschrader: 0,20 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,3% gg Vj -FR 08:45 Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 99 zuvor: 99 PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj -IT 10:00 Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Januar PROGNOSE: 103,4 zuvor: 103,5 10:00 Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 110,9 zuvor: 111,1 -US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: revidiert -4,5% gg Vm; vorläufig -4,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 1. Umfrage: 98,1 zuvor: 98,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.292,50 -0,07 Nikkei-225 19.467,40 0,34 Schanghai-Composite Feiertag INDEX zuletzt +/- % DAX 11.848,63 +0,36% DAX-Future 11.833,50 +0,09% XDAX 11.832,65 +0,09% MDAX 22.861,96 +0,07% TecDAX 1.859,65 +0,66% EuroStoxx50 3.319,13 -0,21% Stoxx50 3.043,15 +0,20% Dow-Jones 20.100,91 +0,16% S&P-500-Index 2.296,68 -0,07% Nasdaq-Comp. 5.655,18 -0,02% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,67% +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden zum Wochenschluss zunächst etwas leichter erwartet. "Wir haben gestern bereits gesehen, dass die Aufwärtsbewegung etwas an Schwung verloren hat", beschreibt ein Aktienhändler die aktuelle Lage. Die Börsen in Südeuropa hätten bereits am Vortag zur Schwäche tendiert, der Zinsspread der Peripherie sei gegenüber Bundesanleihen leicht auseinander gelaufen. "Ich gehe davon aus, dass sich die Investoren vor dem Wochenende etwas defensiver positionieren", erwartet ein anderer Marktteilnehmer. Nachdem die europäischen Minenwerte seit Jahresbeginn im Schnitt über 10 Prozent zugelegt hätten, könnte hier die Abgabebereitschaft steigen. Die eher defensiven Sektoren könnten davon profitieren.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach dem Plus der vergangenen Tage verlor die Aufwärtsbewegung an Schwung und die Gewinne wurden bei weiter positiver Grundstimmung konsoldiert. Für das Minus des Euro-Stoxx-50 zeichneten vor allem die Plätze in Madrid und Mailand verantwortlich, wo die Kurse etwas deutlicher nachgaben. In Zürich sprangen Actelion um fast 20 Prozent nach oben. Johnson & Johnson übernimmt das Unternehmen nun doch und zahlt 30 Milliarden Dollar. Ericsson verteuerten sich um 3,5 Prozent, nachdem der Telekomausrüster laut Händlern die Umsatzerwartung übertroffen hatte. Diageo legten um 3,6 Prozent zu. Der Spirituosenhersteller hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres mehr verdient als erwartet. Unilever verloren nach schwachen Ergebnissen 4,2 Prozent. STMicro zogen nach Quartalszahlen in Mailand um gut 8 Prozent an. Infineon legten in diesem Sog um 0,8 Prozent zu. Fiat Chrysler steigerte trotz rückläufiger Auslieferungen im vierten Quartal Umsatz und Gewinn und äußerte sich für das laufende Jahr optimistisch. Die Aktie legte um 1,2 Prozent zu, der Sektor verlor dagegen 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - FMC stiegen um 1,9 Prozent, weil eine Verordnung, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen die Zusatzversicherungen von Dialysepatienten in den USA nicht mehr bezuschussen dürfen, von einem US-Bundesrichter bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt wurde. Eine Hochstufung auf "Übergewichten" durch Morgan Stanley ließ Deutsche Börse um 1,3 Prozent steigen. Eine "gute Nachrichtenmischung" machten Händler für das Kursplus von Jungheinrich (+2,7 Prozent) aus. Aktueller Kurstreiber war ein Gemeinschaftsunternehmen in Amerika. Schwache Geschäftszahlen des Konkurrenten Potash drückten K+S um 3,4 Prozent. Zooplus schlossen nach einem überzeugenden Ausblick 1,5 Prozent fester.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,1% auf 11.833 Punkte

Zeal Network standen stark unter Druck. Bei Lang & Schwarz wurde das SDAX-Papier knapp 15 Prozent niedriger gestellt, nachdem Zeal mitgeteilt hatte, seine Dividendenpolitik zu ändern.

USA / WALL STREET

Behauptet - Nach der Rally des Vortages und dem erstmaligen Knacken der magischen 20.000er Dow-Marke ging es gemächlich zu. Konjunkturoptimismus sorgte aber weiter für gute Stimmung, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die ersten wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen getroffen hatte. Neue Wirtschaftsdaten stützten die Zuversicht der Anleger. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe stieg deutlich. Die Bilanzsaison der Unternehmen lief auf Hochtouren weiter. Nach Daten von Fundstrat haben von den 120 Unternehmen aus dem S&P-500, die bereits berichet haben, 78 Prozent die Erwartungen übertroffen. Ford ist wegen hoher Pensionslasten im Schlussquartal 2016 in die roten Zahlen gerutscht. Umsatz und Ergebnis verfehlten die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verlor 3,3 Prozent. Caterpillar hat im vierten Quartal den Verlust ausgeweitet. Die Aktie gab aber nur um 0,9 Prozent nach. Als Konjunkturzykliker profitierte sie besonders von der derzeitigen Trump-Rally. Mattel verfehlte mit Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen. Mattel brachen um 17,6 Prozent ein. Unter Druck standen Aktien aus dem Agrarsektor vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Mexiko, nachdem Trump angekündigt hatte, einen 20-prozentigen Strafzoll auf Produkte aus Mexiko zu erheben.

Am Anleihemarkt beruhigte sich die jüngste Ausverkaufstimmung im Verlauf. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, sank um 2 Basispunkte auf 2,50 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.20 Uhr EUR/USD 1,0672 -0,1% 1,0680 1,0660 EUR/JPY 122,75 +0,4% 122,29 122,30 EUR/CHF 1,0684 +0,0% 1,0683 1,0684 GBP/EUR 1,1768 -0,0% 1,1790 1,1792 USD/JPY 115,00 +0,4% 114,51 114,74 GBP/USD 1,2558 -0,3% 1,2592 1,2570

Der Dollar erholte sich. Der Euro sank auf 1,0684 Dollar im späten US-Handel. Im frühen Tageshoch kostete er noch 1,0766 Dollar. Gestützt wurde der Dollar vom designierten US-Finanzminister Steven Mnuchin, der sich für einen festeren Dollar aussprach. Noch vor Kurzem hatte US-Präsident Trump den Dollar als zu stark bezeichnet, worauf der Greenback deutlich zurückgefallen war. Der Peso litt unter dem zwischen den USA und Mexiko rauher werdenden Klima, nachdem Trump am Vortag den Bau der Grenzmauer auf den Weg gebracht hatte. Nun ließ er wissen: "Wenn Mexiko nicht willens ist, die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, dann wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen". Mexikos Präsident Piena Neto Taten reagierte schnell und sagte das für Dienstag geplante Treffen der Nachbarn tatsächlich ab.

Händler in Asien sehen den Wechselkurs des Euro im Tagesverlauf in einer Spanne zwischen 1,06 bis 1,0725 Dollar. Im Vordergrund stünden dabei die US-BIP-Daten. Da aus der Eurozone zunächst keine Treiber in Sicht seien, dürfte der Wechselkurs "ganz unter dem Einfluss des Dollar" stehen, sagt ein Devisenanalyst. Sollte das US-BIP Signale Richtung baldige Zinserhöhung liefern, dürfte der Euro unter Druck geraten und sich Richtung 1,06 Dollar in Marsch setzen, so die einhellige Meinung im Handel.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.