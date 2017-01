Bayer steigt. Mit den Notierungen der Leverkusener geht es seit Dezember anhaltend nach oben. Mit einem Call-Optionsschein auf die Aktie von Bayer mit einem Basispreis bei 100 Euro und einer Fälligkeit im Juni dieses Jahres kann sich eine Chance von 120 Prozent ergeben. Im Update: Allianz.

Seit Anfang Dezember nimmt die Bayer-Aktie die Vorgaben des Marktes auf und steigt. In den letzten drei Wochen ging es dabei auch hier zwischen 100 und 103,25 Euro zunächst zur Seite, ehe den Notierungen mit Beginn dieser Woche der Ausbruch nach oben gelang. So erreichte die Aktie ein Hoch bei 107,35 Euro, dem höchsten Stand seit April letzten Jahres. Bereits zum Jahreswechsel waren die Notierungen aus einer zuvor gehaltenen Abwärtstendenz ausgebrochen und hatten ihren seit Anfang Dezember bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 101,80 und 110,40 Euro beschrieben werden kann, fortgesetzt. Positive Aussagen der Analysten begleiteten die Bayer-Aktie dabei in den letzten Tagen mit nach oben. Nachdem erst die Analysten von Goldman Sachs vor zwei Tagen die Aktie mit Kaufen eingeordnet, dabei allerdings aufgrund von überarbeiteten Gewinnschätzungen ihr Kursziel von 129 auf 120 Euro angepasst hatten, legten gestern die Kollegen von Bernstein Research mit ihrer Einstufung auf Outperform ...

