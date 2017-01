Liebe Leser,

Bei FUCHS lief in den ersten 9 Monaten alles bestens. Der Schmierstoffkonzern aus Mannheim hat seinen Wachstumskurs unbeirrt fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 10,7% auf 1,7 Mrd €. Dabei konnte FUCHS in fast allen regionalen Absatzmärkten wachsen. Nur in Nordamerika mussten kleine Rückschläge verkraftet werden. Besonders hoch ist dagegen das Wachstum in Europa ausgefallen. Hier lag das Plus bei 21%. Dazu haben vor allem die Expansionen nach Mittel- und Osteuropa beigetragen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...