Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Ströer -0,76% auf 45,615, davor 9 Tage im Plus (11,5% Zuwachs von 41,23 auf 45,97), Volkswagen Vz. -0,91% auf 152,5, davor 7 Tage im Plus (5,19% Zuwachs von 146,3 auf 153,9), PNE Wind -0,23% auf 2,203, davor 7 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 2,06 auf 2,21), VISA -0,79% auf 83,24, davor 7 Tage im Plus (3,36% Zuwachs von 81,17 auf 83,9), Österreichische Post -0,18% auf 33,215, davor 6 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 32,69 auf 33,27), Porsche Automobil Holding -0,36% auf 58,04, davor 6 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 54,89 auf 58,25), Zumtobel -2,55% auf 16,03, davor 6 Tage im Plus (10,07% Zuwachs von 14,95 auf 16,45), Dialight -0,17% auf 868, davor 5 Tage im Plus (8,96% Zuwachs von 798 auf 869,5), Jenoptik-0,45% auf 17,635, davor 5 Tage im Plus...

