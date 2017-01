Demnach erreichte die Gruppe eine Umsatzsteigerung um 10% auf 1,34 Mrd EUR, wie das Unternehmen, das seit Mitte November an der SIX kotiert ist, am Freitag mitteilt. Der operative Gewinn auf Stufe EBIT wuchs um 8% auf 122,3 Mio. Noch deutlicher stieg aber der Reingewinn, der mit 83,8 Mio EUR um 29% über dem Vorjahreswert ...

