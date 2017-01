WIESDADEN (Dow Jones)--Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember wesentlich stärker gestiegen als erwartet. Die jüngste Serie von festeren Inflationsdaten setzte sich damit fort. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, zog der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent an. Zuletzt hatte es im Mai 2008 einen höheren Preisanstieg gegenüber dem Vormonat gegeben. Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,1 Prozent prognostiziert.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 3,5 Prozent registriert. Das ist die höchste Rate seit Januar 2012. Im Vorfeld hatten Ökonomen nur eine Steigerung von 2,8 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Importpreise um 0,7 Prozent im Monats- und um 0,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnissse lag den Angaben zufolge im Dezember um 0,8 Prozent höher als im Vormonat, während sich im Jahresvergleich ein Anstieg um 1,4 Prozent ergab.

Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die deutsche Inflation, die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Die Zahlen für das Gesamtjahr 2016 sind noch von den schwachen Preisdaten im Jahresverlauf geprägt: Im Jahresdurchschnitt lagen die Importpreise um 3,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das ist der stärkste Preisrückgang seit 2009.

Der Index der Ausfuhrpreise lag im Dezember um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 1,1 Prozent registriert. Im Gesamtjahr 2016 ergab sich ein Preisrückgang 0,9 Prozent, das stärkste Minus seit 2009.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.