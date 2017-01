DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Internetkonzern Alphabet hat im vierten Quartal 8,3 Prozent mehr verdient. Dazu trugen vor allem die wachsenden Werbeeinnahmen im Mobilfunkbereich bei. Allerdings blieb das für seine Internettochter Google bekannte Unternehmen hinter den Erwartungen zurück. Der Nettogewinn stieg auf 5,33 Milliarden Dollar oder 7,56 Dollar je Aktie, von 4,92 Milliarden oder 7,06 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Gewinn bei 9,36 Dollar je Aktie und damit unter der Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten von 9,64 Dollar. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 26,06 Milliarden Dollar und übertraf die Analystenerwartung von 25,32 Milliarden Dollar. Der Technologiekonzern hat in den vergangenen Jahren von der steigenden Nutzung des Internets weltweit profitiert, der vor allem von der wachsenden Beliebtheit und Verbreitung von Smartphones getrieben wurde. Dass auch mehr Menschen auf ihren mobilen Geräten nach Informationen suchen, ist eine gute Nachricht für Google: Auf mobilen Geräten wurden 96 Prozent aller Anzeigen-Klicks im vergangenen Quartal bei dem Suchdienst von Google gemacht. Auf traditionellen Geräten lag die Google-Quote bei 81 Prozent, laut Schätzung des Marktforschers Merkle.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:30 American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

14:30 Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: revidiert -4,5% gg Vm; vorläufig -4,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 1. Umfrage: 98,1 zuvor: 98,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.292,20 -0,08% Nikkei-225 19.467,40 +0,34% Hang-Seng-Index 23.382,62 +0,04% S&P/ASX 200 5.714,00 +0,75%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Rekordjagd des Dow-Jones-Index sorgt auch am letzten Handelstag der Woche für weiter leicht steigende Kurse an den Börsen in Ostasien. Dieser hatte an der Wall Street am Vortag bei 20.125 Punkten ein neues Rekordhoch markiert und der S&P-500 war im Verlauf erstmals über die Marke von 2.300 Punkten gesprungen. Für den Nikkei-225 ging es um 0,3 Prozent auf 19.467 Punkte nach oben. Hier stützte zudem der nachgebende Yen. "Der Impuls kommt derzeit eindeutig von der Wall Street", so Markt-Stratege Jingyi Pan von der IG Group. "Mit dem neuen Rekordhoch des Dow-Jones-Index gibt es weiteres Kaufinteresse am Markt", ergänzte der Teilnehmer. Dennoch würden die Investoren nicht blind an eine Fortsetzung der Rally glauben, denn die Skepsis sei weiterhin recht hoch. Weiterhin auf den Kaufzetteln der Anleger befanden sich die Bankenwerte. Hier setzt sich die Trump-Rally mit der Aussicht auf eine Deregulierung des Sektors fort. Dazu kommt die Erwartung weiter steigender Zinsen in den USA in diesem Jahr. Die Blicke sind dabei auch schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Für die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial ging es um 1,5 Prozent nach oben. In Australien verzeichneten die Aktien der vier großen Bankenwerte Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank und Australia & New Zealand Banking Group Aufschläge zwischen 0,9 Prozent und 1,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Mit Abgaben haben sich die Aktien von Alphabet am Donnerstagabend im nachbörslichen US-Handel gezeigt. Der Internetkonzern hat im vierten Quartal 8,3 Prozent mehr verdient. Dazu trugen vor allem wachsende Werbeeinnahmen im Mobilfunkbereich bei. Allerdings blieb der für seine Internettochter Google bekannte Konzern hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie verlor bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 2,1 Prozent auf 838,63 US-Dollar. Die Microsoft-Aktie legte dagegen um 1,4 Prozent auf 65,18 Dollar zu. Der Software-Konzern hat im zweiten Geschäftsquartal dank eines starken Online-Geschäftes mehr verdient als erwartet. Intel gewannen 0,1 Prozent auf 37,60 Dollar. Der Chiphersteller hat im vierten Quartal den Umsatz doppelt so stark gesteigert wie den operativen Gewinn. Für die Starbucks-Aktie ging es dagegen um 4,1 Prozent auf 56,07 Dollar nach unten. Die US-Kaffeehauskette hat in ihrem ersten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als erwartet und ihren Umsatzausblick für das laufenden Jahr gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.100,91 0,16 32,40 1,71 S&P-500 2.296,68 -0,07 -1,69 2,58 Nasdaq-Comp. 5.655,18 -0,02 -1,16 5,05 Nasdaq-100 5.156,92 0,11 5,45 6,03 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 829 Mio 880 Mio Gewinner 1.441 1.947 Verlierer 1.559 1.080 Unverändert 105 92

Nach der Rally vom Vortag und dem erstmaligen Knacken der 20.000er Marke beim Dow ging es gemächlich zu. Konjunkturoptimismus sorgte aber weiter für gute Stimmung, nachdem US-Präsident Donald Trump die ersten wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen getroffen hatte. Neue Wirtschaftsdaten stützten zudem die Zuversicht der Anleger. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe stieg deutlich. Nach Daten von Fundstrat haben von den 120 Unternehmen aus dem S&P-500, die bereits berichet haben, 78 Prozent die Erwartungen übertroffen. Ford ist wegen hoher Pensionslasten im Schlussquartal 2016 in die roten Zahlen gerutscht. Umsatz und Ergebnis verfehlten die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verlor 3,3 Prozent. Caterpillar hat im vierten Quartal den Verlust ausgeweitet. Die Aktie verlor nur 0,9 Prozent. Als Konjunktur-Zykliker profitiert die Caterpillar-Aktie besonders von der derzeitigen Trump-Rally. Mattel verfehlte mit Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen des Marktes. Mattel brachen um 17,6 Prozent ein. Unter Druck standen Aktien aus dem Agrarsektor vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Mexiko und nachdem Trump angekündigt hatte, einen 20-prozentigen Strafzoll aus Produkte aus Mexiko zu erheben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 5 Jahre 1,96 -1,6 1,98 3,8 10 Jahre 2,50 -1,2 2,51 5,7 30 Jahre 3,08 -1,4 3,10 1,8

Am Anleihemarkt beruhigte sich die jüngste Ausverkaufstimmung im Verlauf des Handels. Die Rendite zehnjähriger Titel, die sich gegenläufig zum Kurs entwickelt, sank um 2 Basispunkte auf 2,50 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8.51 Uhr % YTD EUR/USD 1,0665 -0,1% 1,0680 1,0734 +1,4% EUR/JPY 122,81 +0,4% 122,29 122,09 -0,1% EUR/GBP 0,8507 +0,3% 0,8482 0,8495 -0,2% GBP/USD 1,2536 -0,4% 1,2592 1,2633 +1,6% USD/JPY 115,16 +0,6% 114,51 113,75 -1,5% USD/KRW 1171,22 -0,1% 1171,90 1160,88 -3,0% USD/CNY 6,8817 -0,0% 6,8817 6,8803 -0,9% USD/CNH 6,8655 +0,2% 6,8485 6,8321 -1,6% USD/HKD 7,7583 +0,0% 7,7579 7,7575 +0,1% AUD/USD 0,7516 -0,2% 0,7528 0,7558 +4,2%

Der Dollar erholte sich. Der Euro sank auf 1,0684 Dollar im späten US-Handel. Im frühen Tageshoch kostete er noch 1,0766 Dollar. Gestützt wurde der Dollar davon, dass der designierte US-Finanzminister Steven Mnuchin sich für einen festeren Dollar aussprach. Noch vor Kurzem hatte US-Präsident Donald Trump den Dollar als zu stark bezeichnet, worauf der Greenback deutlich zurückgefallen war. Der Peso litt darunter, dass das Klima zwischen den USA und Mexiko rauer wird, nachdem Donald Trump am Mittwoch den Bau der Grenzmauer auf den Weg gebracht hatte. Nun ließ er per Tweet wissen: "Wenn Mexiko nicht willens ist, die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, dann wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen". Mexikos Präsident Piena Neto Taten reagierte schnell und sagte das für Dienstag geplante Treffen der Nachbarn tatsächlich ab.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,75 53,78 -0,1% -0,03 -1,7% Brent/ICE 56,16 56,24 -0,1% -0,08 -1,0%

Die Ölpreise machten Boden gut, obwohl das US-Energieministerium am Mittwoch einen überraschend deutlichen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Der Markt spiele hier weiter, dass die Opec- und andere Ölförderstaaten wie besprochen ihre Produktion drosselten, hieß es. Stützend dürfte daneben die aktuell dominierende Wachstumszuversicht an den Märkten gewirkt haben. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl erhöhte sich um 2 Prozent auf 53,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.182,40 1.188,57 -0,5% -6,17 +2,7% Silber (Spot) 16,69 16,79 -0,6% -0,10 +4,8% Platin (Spot) 969,75 977,75 -0,8% -8,00 +7,3% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,4% -0,01 +6,2%

Erneut nicht gefragt waren bei den wieder risikobereiteren Anlegern vermeintlich sichere Anlagen wie Gold. Die Feinunze Gold entfernte sich weiter nach unten von der 1.200-Dollar-Marke, nachdem sie am Dienstag mit gut 1.220 Dollar auf dem höchsten Stand seit November notiert hatte. Das Edelmetall verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 1.189 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA/BEZIEHUNGEN ZU MEXIKO

Im Streit des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Mexiko um den geplanten Mauerbau an der Grenze ist das Weiße Haus in der Frage möglicher Strafmaßnahmen gegen das südliche Nachbarland zurückgerudert. Trumps Sprecher Sean Spicer schwächte die Ankündigung eines drastischen Strafzolls in Höhe von 20 Prozent auf sämtliche Importe aus Mexiko ab: Dies sei nur eine Idee unter anderen, sagte Spicer. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat seinen geplanten Besuch bei Trump indes abgesagt.

Zwei Tage nach der Entscheidung von Trump, zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wiederzubeleben, hat das kanadische Pipeline-Unternehmen TransCanada eine Baugenehmigung für die Keystone-XL-Leitung beantragt.

BEZIEHUNGEN USA-GROSSBRITANNIEN

Am Vorabend ihres Treffens mit US-Präsident Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. May sagte, Washingtons Annäherung an Moskau müsse nach der Maßgabe erfolge: "sich einlassen, aber in Acht nehmen".

INFLATION AUSTRALIEN

4Q Erzeugerpreise +0,5% gg Vorquartal

4Q Erzeugerpreise +0,7% gg Vorjahr

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Dez -0,2% (PROG: -0,3%) gg Vj

Verbraucherpreise Dez +0,3% gg Vj

Verbraucherpreise Dez -0,2% gg Vm

TEMASEK/ALPHABET

Der Staatsfonds von Singapur investiert 800 Millionen US-Dollar in die Alphabet-Tochter Verily. Die Mittel sollen dem Life-Sience-Startup bei der Expansion in Asien helfen - auch möglicherweise in China.

INTEL

Der Chiphersteller hat im vierten Quartal den Umsatz doppelt so stark gesteigert wie den operativen Gewinn. Während der operative Gewinn um 5 Prozent zulegte, wuchsen die Einnahmen um 10 Prozent. Der bereinigte Gewinn und der Umsatz übertrafen die Prognosen.

MICROSOFT

Der Softwarekonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal dank eines starken Online-Geschäftes mehr verdient als erwartet.

STARBUCKS

Die US-Kaffeekette hat in ihrem ersten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als erwartet und ihren Umsatzausblick für das laufenden Jahr gesenkt.

