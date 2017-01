FRANKFURT (dpa-AFX) -

Der Dax dürfte sich am Freitag nach der Rally der vergangenen Tage zunächst kraftlos präsentieren. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Auftakt ein Minus von 0,09 Prozent auf 11 838 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich ebenfalls ein minimal schwächerer Start ab.

In den vergangenen Tagen war die gute Laune der Anleger an der Wall Street, wo der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals die Marke von 20 000 Punkten knackte, auch auf den Aktienmarkt hierzulande herübergeschwappt. Triebfeder war abermals die Hoffnung auf eine noch stärkere Belebung der US-amerikanischen Wirtschaft unter dem neuen Präsidenten Donald Trump.

Der Dax hatte denn auch binnen der letzten drei Handelstage um mehr als zweieinhalb Prozent zugelegt und war am Donnerstag fast bis auf 11 900 Punkte gestiegen, bevor die Gewinne etwas abbröckelten. Bemerkenswerterweise hätten weder die sich weiter in Rekordlaune befindliche Wall Street noch ein schwächerer Euro neue Impulse geliefert, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. Insofern müsse sich in den kommenden Tagen zeigen, wie viel Kraft der Index noch hat.

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 118 (110) EUR - 'BUY' - BERENBERG SENKT MTU AERO ENGINES AG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 121 (99) EUR - BERENBERG STARTET STABILUS MIT 'BUY' - ZIEL 65 EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 107 (102) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9,87 (9,20) EUR - 'SELL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 200 (190) EUR - 'BUY' - HSBC HEBT LUFTHANSA AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 12,75 (9,75) EUR - HSBC SENKT AAREAL BANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 41 (39) EUR - HÄNDLER: HSBC HEBT LUFTHANSA AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 12,75 (9,75) EUR - HÄNDLER: HSBC SENKT AAREAL BANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 41 (39) EUR - HÄNDLER: KEPLER SENKT ZIEL FÜR GERRY WEBER AUF 10,00 (10,10) EUR - 'REDUCE' - HÄNDLER: LAMPE HEBT DEUTZ AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - HÄNDLER: RBC HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 12,50 (10,50) EUR - 'SECTOR PERFORM' - HÄNDLER: MORGAN STANLEY HEBT INTEL AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2430 (2140) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 210 (200) EUR - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN HEBT IAG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 580 (490) PENCE - GOLDMAN HEBT SWISS RE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 110 (93) CHF - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 24 (23) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 23,00 (22,50) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 51 (53) SEK - 'SELL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 35,50 (36,00) EUR - 'SELL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 3020 (3050) PENCE - 'SELL' - HSBC HEBT ZIEL FÜR ESSILOR AUF 132 (125) EUR - 'BUY' - HSBC HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 33 (32) EUR - 'BUY' - HÄNDLER: BARCLAYS SENKT SAFRAN AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - JPMORGAN HEBT STMICRO AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 12,50 (7,80) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 31,20 (31,00) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 210 (185) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 66,50 (73,00) EUR - 'NEUTRAL' - S&P GLOBAL HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 55 (50) SEK - 'HOLD' - S&P GLOBAL HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 198 (185) EUR - 'HOLD' - S&P GLOBAL SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 40 (43) EUR - 'HOLD' - S&P GLOBAL SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 3400 (3800) PENCE - 'HOLD' - UBS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2450 (2400) PENCE - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2450 (2400) PENCE - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 54 (51) SEK - 'NEUTRAL' - UBS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 212 (207) EUR - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 12 (10) EUR - 'NEUTRAL' - UBS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 77 (73) EUR - 'BUY'

UBS verdient deutlich mehr als erwartet Thyssenkrupp-Geschäfte zum Jahresauftakt laufen nach Plan Thyssenkrupp sucht weiter nach Fusionsmöglichkeit für europäisches Stahlgeschäft WDH/LVMH mit Rekordumsatz in 2016 ROUNDUP: Smartphone-Suche und YouTube treiben Google-Geschäft ROUNDUP: Cloud-Boom beschert Microsoft Gewinn- und Umsatzplus WDH/Intel überwindet Schwäche im PC-Markt WDH/Starbucks-Wachstum flaut ab WDH/Paypal enttäuscht Anleger mit trübem Geschäftsausblick WDH/Tesla verklagt früheren Chef von 'Autopilot'-Entwicklung Twitter führt 'Entdecken'-Knopf für aktuelle Trends ein WDH/Scharfe Kritik an Gerichtsurteil gegen Internetportal in Lettland ROUNDUP: Tesla verklagt früheren Chef von 'Autopilot'-Entwicklung WDH: Rückendeckung für Bundeskartellamt im Streit mit Süßwarenherstellern WDH/Insolvenzverwalter:Eigentümer-Kredit würde Mifa für Produktionsstart reichen WDH/KBA: Vor VW-Skandal kein Verdacht auf Abgasmanipulation ROUNDUP/Chinesische Handelskammer: Möglicher Hahn-Investor ist erfolgreich WDH/NewTV Summit: Virtuelle Realität wird alltäglich wie googeln

Deutschland: Einfuhrpreise steigen kräftig - Stärkster Anstieg seit 2012 Japanische Verbraucherpreise entwickeln sich weiter schwach ROUNDUP 2: Tiefe Gräben wegen hoher Mauer zwischen USA und Mexiko ROUNDUP: May zu Gast im Weißen Haus - Werben für neues Miteinander WDH/Britische Labour-Partei uneins vor Debatte über EU-Austrittsgesetz DAK: Krankenstand sinkt - Mehr Fehltage wegen psychischer Leiden WDH/Keine Abstimmung über geplanten Nachtragshaushalt WDH/Gesetzliche Neuregelung für die Bau-Sozialkasse WDH: Euro-Finanzminister mahnen mehr Reformtempo in Griechenland an SPORT: Unbezahlte Stromrechnungen: Maracanã-Stadion ohne Licht WDH/Bundesbankpräsident Weidmann warnt vor Protektionismus EU-Finanzminister beraten über wirtschaftliche Ungleichgewichte

