Welche Studienabschlüsse sind aktuell gefragt? Und womit lässt sich am meisten verdienen? Antworten liefert eine exklusive Studie.

Theoretisch sollte der Bachelor Studenten schneller für den Arbeitsmarkt qualifizieren, praktisch hat sich gerade mal die Hälfte der Arbeitgeber mit dem Abschluss angefreundet - 14 Jahre nach dessen Einführung.

Das belegt die Studie Jobtrends 2017 der Beratung Kienbaum und des Staufenbiel Instituts, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt. Darin gaben 49 Prozent der knapp 300 befragten Unternehmen an, weiterhin den Master-Abschluss als Ergänzung zum Bachelor wichtig oder sehr wichtig zu finden. Besonders in der Pharma- und Chemiebranche geht ohne ihn wenig - 88 Prozent der Personaler sehen den Master dort als essentiell an.

Weitaus wichtiger als der Abschluss ist den Arbeitgebern allerdings die Note - 58 Prozent halten diese für wichtig oder sehr wichtig. Von geringerer Bedeutung für die Personalauswahl ist, ob der Bewerber die Regelstudienzeit eingehalten hat und wie gut der Ruf seiner Hochschule ist. ...

