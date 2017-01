Heerbrugg - Der Metallverarbeiter SFS Group ist im Geschäftsjahr 2016 laut eigenen Aussagen "solide" gewachsen und hat die Profitabilität markant verbessert. Besonders gut hat sich das Geschäft in der Marktregion Amerika entwickelt. Demgegenüber ging der Umsatz in Asien zurück.

Der Umsatz der Gruppe wuchs im Berichtsjahr um 4,4% auf 1,44 Mrd CHF, wie SFS in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Nach einem Plus von 2,7% in der ersten Jahreshälfte resultierte im zweiten Halbjahr gar ein Anstieg von 5,9%.

Im Gesamtjahr hat das Management um CEO Jens Breu die eigenen Erwartungen übertroffen, hatte man doch ein Wachstum "um die 2%" angepeilt. Auch die Analystenschätzungen lagen im Vorfeld der Publikation mit 1,41 Mrd CHF unter dem nun ausgewiesenen Umsatz.

Im Kerngeschäft sei SFS organisch sogar um 5,9% gewachsen, heisst es weiter. Währungseffekte haben sich mit 0,9% und Veränderungen im Konsolidierungskreis mit 1,5% positiv auf die Entwicklung ausgewirkt. Demgegenüber fielen im nicht zum Kern gehörenden Handelsgeschäft des Segments Engineered Components 50 Mio CHF an Umsatz bzw. 3,9% weg.

Beschleunigtes Wachstum mit Fastening Systems

Insgesamt hat der Umsatz bei Engineered Components im Gesamtjahr um 3,8% auf 768 Mio zugelegt. Allerdings verharrte er unter Berücksichtigung ...

