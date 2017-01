Am 18. Januar hatten wir im Express-Service nach dem starken Kursgewinn an diesem Tag u.a. geschrieben: "Bei MorphoSys (WKN 663200) wurde der erste Einstieg für nervenstarke Trader am Mittwoch erreicht. Der Kurssprung war allerdings heftig und es besteht das Risiko von Gewinnmitnahmen. Wir würden also nicht sofort auf den Zug aufspringen, sondern abwarten, ob es einen kleinen Rücksetzer mit besseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...