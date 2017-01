FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Geschäft am Freitag 8 Ticks auf 161,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,6 Prozent und das -tief bei 161,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.788 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 4 Ticks auf 132,72 Prozent.

Im Blick steht die Bekanntgabe zahlreicher US-Daten am Nachmittag. Das Highlight ist sicherlich die Erstveröffentlichung der US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal am Nachmittag. Analysten rechnen mit einem Plus von annualisiert 2,2 Prozent nach zuvor 3,5 Prozent. Veröffentlicht wird auch der US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Die Helaba erwartet tendenziell freundliche Daten, die dem Bund zusetzen könnten. Zudem weise das technische Bild Risiken auf. Mit Unterschreiten des Bereichs 161,80/83 zeige sich die nächste wichtige Auffangmarke erst bei 159,91, hergeleitet vom Kontrakttief, das am Tag der EZB-Ratssitzung am 8. Dezember 2016 markiert worden sei. Unterstützungen auf dem Weg dorthin seien noch bei 161,19 und 160,80 auszumachen.

January 27, 2017

