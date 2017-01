Bad Marienberg - Der Deutsche Bundestag wird heute in erster Lesung den Entwurf des Zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetzes beraten, so Sarah Ryglewski, zuständige Berichterstatterin und Christian Petry, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...