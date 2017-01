FMW-Redaktion

Der Dax ist schon ziemlich weit weg von der nächsten Unterstützung bei 11694/11700, einst Widerstand, nun das große Auffangbecken für eine mögliche Korrektur. Noch zeichnet sich eine solche Korrektur nicht ab, aber die Märkte sind fraglos in Extrembereichen: das gilt vor allem für die US-Indizes mit einer Volatilität, die nur zweimal geringer war in den letzten zehn Jahren. Der VIX, der die Volatilität des Leitindex S&P bemißt, liegt unter der 11er-Marke - das ist in den letzten Jahrzehnten ein ganz seltenes Phänomen gewesen, genauer gesagt an nur 1,6% aller US-Handelstage in den letzten Jahrzehnten. Das bedeutet: die Angst (wenn man Volatilität als Unsicherheit oder Angst interpretiert) war in 98,4% aller Handelstage höher als derzeit.

Und das macht natürlich Sinn angesichts einer epochalen Verschiebung durch die neue Regierung Trump, die im Prinzip die Nachkriegsordnung seit 1945 für beendet erklärt - was an ...

