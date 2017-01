Den Eingang der Lizenz, erteilt von der zuständigen Chinese National Development Reform Commission (NDRC), wurde von NEVS in einer Pressemitteilung publik gemacht. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz am SAAB-Traditionsstandort in Trollhattan hat, hatte bereits vor Monaten angekündigt, dass man in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...