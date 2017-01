FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Freitag zunächst etwas fester in den Handel gestartet. Allerdings wird dem März-Kontrakt nicht mehr viel Platz nach oben zugebilligt. Vielmehr habe die Aufwärtsbewegung zuletzt bereits an Kraft verloren, so dass die Unterseite getestet werden dürfte. So rechnet Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW, in den kommenden Handelsstunden mit einer Fortsetzung der Korrekturbewegung. Mit Bruch der Unterstützung der 11.820er Zone dürfte die Preisbewegung zunächst in Richtung 11.805 Punkte führen. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich der 11.750er Zone ausweiten.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 6,5 auf 11.840 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.850 und das -tief bei 11.834 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.154 Kontrakte.

January 27, 2017

