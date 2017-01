Mit der neuen Fachinformation zur Umsetzung des zertifizierten Messstellenbetriebs nach MsbG bietet der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. jetzt eine Orientierungshilfe für die betroffenen Marktteilnehmer. Das Papier, das von der EDNA-Projektgruppe Digitalisierung im Messwesen DiM (vormals "Wandel im Messwesen WiM) erarbeitet wurde, soll den Entscheidern in den Unternehmen helfen, ihr Verständnis für die neu entstehenden Rollen und Aufgaben zu schärfen. Erst auf dieser Basis kann im jeweiligen Unternehmen die Entscheidung für die beste Umsetzungsform und damit für die richtigen Partner getroffen werden. "Wir haben ganz bewusst alle möglichen Alternativen wie die Umsetzung der Gateway-Administration in Eigenregie oder Beauftragung externer Dienstleister wertfrei nebeneinandergestellt. Denn welche die jeweils richtige ist, hängt ganz von der individuellen Situation ab", fasst Heinrich Lang vom ifed Institut und Vorsitzender der EDNA-Projektgruppe DiM zusammen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Aufwände für die Zertifizierung, die in einem separaten Kapitel genauer beleuchtet werden. Die neue MsbG-Fachinformation kann unter www.edna-bundesverband.de heruntergeladen werden.



Der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. weist in dem Papier auch darauf hin, dass für die softwaretechnische Umsetzung jeder konventionelle Zählpunkt für Strom und Gas angefasst werden muss. Grund ist die zwischenzeitlich erfolgte Festlegung der BNetzA zur neuen WiM mit dem neuen Ansatz der Markt- und Messlokation. Eine weitere Veränderung wird die tägliche Bilanzierung für alle Verbrauchskunden mit iMsys und einem Jahresverbrauch zwischen 10.000 und 100.000 kWh mit sich bringen.



Neben den möglichen Umsetzungsalternativen für den Messstellenbetreiber beschreibt die Fachinformation auch den Anpassungsbedarf für die weiteren betroffenen Marktrollen. Damit die iMsys eine direkte Verbindung zu deren Systemen herstellen können, benötigen auch diese Marktteilnehmer besondere IT-Funktionalitäten, wie etwa ein Headend-System oder ein PKI-Management. Die Zertifizierungspflichten entfallen für jene Unternehmen, die als Externe Markteilnehmer (EMT) lediglich Abrechnungs-, Bilanzierungsdaten oder weitere Informationen vom Gateway empfangen.



Weitere Informationen:

EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V.

Rüdiger Winkler - c/o ifed.Institut für Energiedienstleistungen GmbH

Blücherstr. 20a - D-79539 Lörrach

Tel.: +49 7621 16308 18 - Fax: +49 7621 5500 261

winkler(at)edna-bundesverband.de - www.edna-bundesverband.de



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstr. 33 - D-89077 Ulm

Tel.: +49 731 96287-29 - Fax: +49 731 96287-97

upa(at)press-n-relations.de - www.press-n-relations.de



Der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. ist die Vereinigung von Softwareherstellern, Unternehmensberatern, IT-Dienstleistern und Unternehmen aus der Energiewirtschaft. Ziel von EDNA ist es, die Unternehmen bei der Transformation der Energiemärkte hin zu "Energie 4.0" zu unterstützen. Dabei stehen die Bereiche Strukturierung, Standardisierung und Information im Vordergrund. Gleichzeitig unterstützt EDNA auch weiterhin die Automatisierung der Kommunikation sowie die Interoperabilität der Geschäftsprozesse zwischen den Marktpartnern in der Energiewirtschaft. Vor diesem Hintergrund agiert der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. auch als Interessenvertreter seiner Mitglieder gegenüber anderen Verbänden sowie den politischen Institutionen. Hier steht zudem die aktive Mitarbeit in den entsprechenden Gremien im Fokus.



Folgende Unternehmen/ Organisationen sind derzeit Mitglieder des EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V.:

Adesso AG, AKTIF Technology GmbH, ArcMind Technologies GmbH, Aventis GmbH/Messhelden, Brady Energy AG (CH), Brady Energy AG (UK), BTC Business Technology Consulting AG, Compello GmbH, cortility GmbH, CURSOR Software AG, DNV GL, EmtoEmgo GmbH, EBSnet eEnergy Software GmbH, ECONES, ene't GmbH, enmore consulting AG, ENSECO GmbH, Ensys Solutions GmbH, FACTUR Billing Solutions GmbH, Fraunhofer-Anwendungszentrum Systemtechnik (AST), GETEC Daten- und Abrechnungsmanagement GmbH, GISA GmbH, GÖRLITZ AG, HAKOM EDV Dienstleistungsges.m.b.H., HSAG Heidelberger Services Aktiengesellschaft, InterSystems GmbH, IVU Informationssysteme GmbH, IVU Softwareentwicklung GmbH, Kisters AG, Klafka & Hinz Energie- und Informations-Systeme GmbH, make IT GmbH, Meine-Energie GmbH, msu solutions GmbH, numetris AG, pixolus GmbH, phi-Consulting GmbH, Powercloud GmbH, PSI AG, QSC AG, regiocom GmbH, Robotron Datenbank-Software GmbH, Sagemcom Fröschl GmbH, Schleupen AG, SEEBURGER AG, SIV.AG, Seven2one Informationssysteme GmbH, SOPTIM AG, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Telefonica Deutschland, T-Systems International GmbH, Topcom Kommunikationssysteme GmbH, VisoTech Softwareentwicklungsges.m.b.H., Wilken GmbH



Dies ist eine Presseinformation des EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V., der auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 27, 2017 02:36 ET (07:36 GMT)