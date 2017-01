Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bundesregierung sieht in Mieterstrommodellen ein großes Potenzial für die Zukunft. Dadurch könnten laut des Bundeswirtschaftsministeriums knapp vier Millionen Mietwohnungen mit Sonnenenergie versorgt werden; das entspricht einem Anteil von etwa 20 Prozent aller Wohnungen in Deutschland. "Für uns ist die Idee, Mietwohnungen mit Solarenergie zu versorgen, grundsätzlich interessant. Es gibt eine Reihe verschiedenster Geschäftsideen, die gerade den Energiemarkt durcheinanderwirbeln", sagte Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von SOLARWATT, am Rande der Handelsblatt-Tagung Energiewirtschaft in Berlin.

