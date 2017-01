Am Morgen sind die Vorzeichen für den Handelstag gemischt. In Asien bewegt sich aufgrund der beginnenden Neujahrsfeierlichkeiten nur wenig, während ein schwächer tendierender Yen zumindest stützen kann. Die Futures auf die US-Indizes bewegen sich kaum. Auf dem Parkett wird der DAX zur Eröffnung zunächst kaum verändert erwartet. Aus charttechnischer Perspektive haben die Bullen auf der Oberseite weiterhin Ziele bis 11.920 sowie in der Folge bis auf 12.000 Punkte im Auge. Auf der Unterseite verbleiben dagegen zunächst Ziele bis 11.600 Punkte im Visier.