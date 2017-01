Nachdem für circa zwei Wochen das Beobachten der Kurscharts der Leitindizes ungefähr so spannend war, wie dem Trocknen von Farbe an einer frisch gestrichenen Wand zuzuschauen, änderte sich dies nun seit knapp zwei Tagen deutlich. Zunächst kletterten der S&P500- und der Nasdaq-Index in den USA auf neue Rekordhochs. Dann tat es ihnen gestern der Dow Jones-Index nach und stieg erstmals in seiner gut 120-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten. Auch der Dax hüpfte auf ein 20-Monats-Hoch und notiert nur noch gut vier Prozent unter seinem Allzeithoch. Was sind die Gründe für diese plötzlichen Aktivitäten an den Aktienmärkten, und was meinen die Charttechniker und Fundamentalanalysten dazu? Dies und mehr erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.