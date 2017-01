Von Simon Zekaria

LONDON (Dow Jones)--Wenige Tage nach der Ausweitung des massiven Bilanzskandals bei seiner italienischen Tochter macht der britische Telekom- und Medienkonzern BT Group abermals mit schlechten Nachrichten von sich reden. Das Unternehmen gestand ein, im dritten Geschäftsquartal nur noch einen Nettogewinn von 374 Millionen Pfund Sterling erzielt zu haben, das ist mehr als eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Immerhin stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wie von BT angekündigt um 18 Prozent auf 1,87 Milliarden Pfund, umgerechnet 2,2 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte im Quartal per Ende Dezember um fast ein Drittel auf 6,1 Milliarden Pfund. Bereinigt und zu lokalen Wechselkursen entsprach dies aber einem Rückgang um 1,5 Prozent.

Wegen des Bilanzskandals in Italien hatte BT am Dienstag seine Gewinn- und Umsatzprognose für die kommenden zwei Jahre zusammenstreichen müssen. Die Aktien des Konzerns brachen nach der Hiobsbotschaft um 21 Prozent ein. Am Freitag bekräftigte BT die Prognose, im laufenden Geschäftsjahr ein bereinigtes EBITDA von 7,6 Milliarden Pfund zu erzielen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 02:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.