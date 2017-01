Viele müssen sich erst noch daran gewöhnen, dass E.ON nun für Erneuerbare Energien steht. Die Performance der E.ON-Aktie zeigt, dass Anleger noch nicht Feuer und Flamme für dieses Projekt sind. Wer jedoch Geduld mitbringt, könnte am Ende reichlich belohnt werden. Im Herbst 2016 haben die beiden größten deutschen Energieversorger E.ON und RWE ihre Töchter Uniper und innogy an die Börse gebracht. Das Aufsehen war groß. Im Zuge des Börsengangs des E.ON-Kraftwerksgeschäfts Uniper am 12. September bestand der DAX für einen Tag sogar aus 31 Werten. Sowohl innogy als auch Uniper haben in der Zwischenzeit den Aufstieg in den MDAX geschafft. Eines Tages winkt sogar die Mitgliedschaft in der ersten deutschen Börsenliga....

