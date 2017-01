Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Weidmann: Inflation nähert sich dem EZB-Ziel

Der Wirtschaftsausblick für die Eurozone ist aus Sicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zu Jahresbeginn recht positiv. Die Inflationsrate werde sich dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) allmählich annähern, sagte Weidmann bei der Finanzmarktklausur des CDU-Wirtschaftsrats. Wenn diese Preisentwicklung nachhaltig sei, werde "damit die Voraussetzung für den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik geschaffen".

Deutsche Importpreise ziehen sprunghaft an

Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember wesentlich stärker gestiegen als erwartet. Die jüngste Serie von festeren Inflationsdaten setzte sich damit fort. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, zog der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent an. Zuletzt hatte es im Mai 2008 einen höheren Preisanstieg gegenüber dem Vormonat gegeben. Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,1 Prozent prognostiziert.

Steuereinnahmen legen 2016 deutlicher zu als erwartet

Die deutschen Steuereinnahmen haben im abgelaufenen Jahr einen deutlich kräftigeren Zuwachs verzeichnet als noch im November von den Steuerschätzern erwartet. Sie erhöhten sich 2016 ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, wie das Bundesfinanzministerium in seinem neuen Monatsbericht bekannt gab. Die Schätzer hatten ein Plus von 3,6 Prozent berechnet.

Trump kündigt Strafzoll auf Produkte aus Mexiko an

Der Streit des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Mexiko um den geplanten Mauerbau an der Grenze eskaliert. Wegen der Weigerung des Nachbarlandes, für die Milliardenkosten des Mammutprojekts aufzukommen, kündigte Trump am Donnerstag die Einführung eines Strafzolls auf sämtliche Importe aus Mexiko an. Der Strafzoll solle 20 Prozent betragen, sagte Trumps Sprecher Sean Spicer an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Auf diese Weise könnten jährlich zehn Milliarden US-Dollar eingenommen werden.

Trumps Sprecher rudert bei angekündigtem Strafzoll gegen Mexiko zurück

Im Streit des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Mexiko um den geplanten Mauerbau an der Grenze ist das Weiße Haus in der Frage möglicher Strafmaßnahmen gegen das südliche Nachbarland zurückgerudert. Trumps Sprecher Sean Spicer schwächte die Ankündigung eines drastischen Strafzolls in Höhe von 20 Prozent auf sämtliche Importe aus Mexiko am Donnerstag ab: Dies sei nur eine Idee unter anderen, sagte Spicer.

May warnt die USA vor zu großer Annäherung an Russland

Am Vorabend ihres Treffens mit US-Präsident Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. May sagte am Donnerstag bei einer Rede in Philadelphia vor Abgeordneten der Republikaner, Washingtons Annäherung an Moskau müsse nach der Maßgabe erfolge: "sich einlassen, aber in Acht nehmen".

Britische Autobranche erwartet massive Probleme nach Brexit

Nach einem abgeschlossenen Brexit-Verfahren könnte die Automobilbranche Großbritanniens besonders stark unter die Räder kommen. Sie könnte unter einer Anzahl von Zöllen leiden, noch bevor sie ihre Produkte überhaupt endgefertigt hat, sorgt sich der britische Branchenverband SMMT. Noch ist der Handel zwischen den Briten und der Europäischen Union (EU) zollfrei. Aber ohne einen Nach-Brexit-Pakt mit der EU könnten die Autofirmen gemäß Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) von neuen Zöllen in Höhe von bis zu 10 Prozent betroffen sein.

Fillon will gegen Berichte über angebliche Scheinbeschäftigung seiner Frau vorgehen

Der französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon will gegen Berichte über die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau juristisch vorgehen. Er werde Klage gegen die "Zeitungen einreichen, die behaupten, dass meine Frau eine fiktive Anstellung hatte", sagte Fillon am Donnerstagabend dem Sender TF1. Penelope Fillon habe "immer für mich gearbeitet", sagte der Konservative. Dies sei legal und "total transparent" gewesen.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan 100 (Dez: 99)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 99

Japan/Kernverbraucherpreise Dez -0,2% (PROG: -0,3%) gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Jan -0,3% (PROG: -0,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez +0,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez -0,2% gg Vm

Japan/Verbraucherpreise Tokio Jan +0,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Jan -0,4% gg Vm

Australien 4Q Erzeugerpreise +0,5% gg Vorquartal

Australien 4Q Erzeugerpreise +0,7% gg Vorjahr

January 27, 2017

