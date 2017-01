Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-27 / 09:00 *Bankhaus Bauer setzt Expansionskurs mit Übernahme im Leasingbereich fort * *- Übernahme der ILS Intelligent Leasing Solutions GmbH und Umbenennung in elf Leasing GmbH* *- Weiterer Expansionsschritt nach Akquisition im Factoring-Geschäft und Ausbau der regionalen Präsenz* *- Dynamisches Wachstum mit Mobilienleasing geplant* *Stuttgart, 27. Januar 2017. *Die Bankhaus Bauer AG setzt ihre in 2015 begonnene strategische Neuausrichtung und den damit einhergehenden Wachstumskurs auch 2017 konsequent fort. So wurde Anfang Januar 2017 die ILS Intelligent Leasing Solutions GmbH vom bisherigen Hauptgesellschafter, der evoreal Holding GmbH & Co. KG, übernommen. Nach der bereits erfolgten Umbenennung der ILS Intelligent Leasing Solutions GmbH in elf Leasing GmbH wird der zukünftige Fokus der operativen Aktivitäten im Mobilienleasing von Nutzfahr-zeugen, Landtechnik und Produktionsmaschinen sowie Medizintechnik liegen (weitere Informationen unter: www.elf-leasing.de). Die bereits bestehenden Kundenbeziehungen werden unverändert fortgeführt. Mehr als 20 Mitarbeiter mit zusammen über 250 Jahren Berufserfahrung im Leasingbereich haben ihre Tätigkeit an den vier operativen Standorten Essen (Stammsitz), Hannover, Hamburg und Regensburg aufgenommen. Der bisherige Geschäftsführer und Mitgesellschafter Marius Marschall von Bieberstein, der das Unternehmen gemeinsam mit Benjamin Otto gegründet hatte, bleibt dem Unternehmen in der Rolle als Minderheitsgesellschafter auch weiterhin eng verbunden. Seine Funktion als Geschäftsführer, die er auch in der Übergangsphase noch innehat, wird er zeitnah an Oliver Suermann, Leiter des Geschäftsbereichs Firmen- und Geschäftskunden der Bankhaus Bauer AG übergeben. Zusätzlich wird mit Uwe Hinnersmann ein weiterer äußerst erfahrener Leasingprofi künftig die Marktfunktion innerhalb der Geschäftsführung der elf Leasing wahrnehmen. "Der Leasingmarkt bietet enorme Wachstumspotenziale, die wir nun mit unserem finanzstarken Neueigentümer, dem Bankhaus Bauer, und einer spezialisierten Ausrichtung einfacher realisieren können", so der Geschäftsführer und Mitgesellschafter Marius Marschall von Bieberstein. "elf Leasing ist für uns das Ergebnis eines der zentralen und langfristig vorbereiteten strategischen Projekte im Rahmen der Neuausrichtung der Bankhaus Bauer AG. Wir wollen mit elf Leasing in den nächsten fünf Jahren zu einer bedeutenden mittelständischen Leasinggesellschaft werden und erwarten ein dynamisches Wachstum bereits ab dem Jahr 2017", ergänzt Oliver Suermann, Leiter des Geschäftsbereichs Firmen- und Geschäftskunden der Bankhaus Bauer AG sowie designierter Geschäftsführer der elf Leasing. *Dynamisches Wachstum des Bankhauses seit Eigentümerwechsel im März 2015* Seit dem Eigentümerwechsel durch namhafte Unternehmerfamilien aus Nordrhein-Westfalen im März 2015 ist dem Bankhaus Bauer ein dynamisches Wachstum und der operative Turnaround gelungen. Die in Stuttgart beheimatete und 1931 gegründete Bankhaus Bauer AG betreibt als Universalbank sämtliche Bankgeschäfte. Als Privatbank legt sie ihren Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie auf Firmenkunden. In 2015 hatte das Finanzinstitut mit der Erweiterung der Wertschöpfungs-kette zunächst in das Arbeitsgebiet Factoring begonnen und dieses mit der Übernahme der flc solutions GmbH im Juli 2016 ergänzt. Im Herbst 2016 erfolgte mit der Eröffnung des Standorts Essen der Ausbau des Bereichs Private Banking und Wealth Management mit einem verstärkten Kundenfokus auch auf Nordrhein-Westfalen. Der nun erfolgte Einstieg ins Leasinggeschäft ist ein weiterer wichtiger Schritt für die strategische Neuausrichtung hin zu einem nachhaltig profitablen Wachstum. Das Finanzinstitut ist finanziell sehr solide aufgestellt, um das geplante Wachstum voranzutreiben. So lag die Kernkapitalquote Ende Dezember 2016 bei mehr als 18 Prozent. Die strategische Weiterentwicklung erfolgte unter Führung des Vorstandsvorsitzenden Norbert Kistermann, der den Posten im März 2015 übernahm und seitdem gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Stefan Brugger und Karsten R. Wolf das Unternehmen leitet. *Informationen zur Bankhaus Bauer AG:* Die Bankhaus Bauer AG betreibt als Universalbank sämtliche Bankgeschäfte. Als Privatbank legt sie ihren Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie auf Firmenkunden. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet und hat seinen Firmensitz in Stuttgart. Seit März 2015 befindet sich das Unternehmen im Besitz der BB Beteiligungs GmbH in Essen, hinter der namhafte Unternehmerfamilien aus Nordrhein-Westfalen stehen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bankhausbauer.de *Ansprechpartnerin:* Jana Beykirch Bankhaus Bauer Privatbank Aktiengesellschaft Lautenschlagerstr. 2 70173 Stuttgart Fon: 0711 - 18299 - 850 Fax: 0711 - 18299 - 99 Mail: jana.beykirch@bankhausbauer.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. January 27, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)